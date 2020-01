Zima a sneh v rozprávke #2 - O vločkovom meste

Každú jeseň začínajú na oblohe pribúdať tmavé oblaky. To preto, lebo na tých oblakoch sú postavené vločkové mestá a ich obyvatelia sa pripravujú na zimu.

Vločkové mesto je mesto ako každé iné. Sú na ňom vločkové domy, vločkové ulice, vločkové obchody. Žijú tam iba samé vločky a čakajú, kým príde zima. Príchod zimy ohlasuje starostka vločkového mesta. Je to tá najkrajšia vločka v meste. Každý deň pozorne sleduje počasie u ľudí a keď príde správny čas, vyjde na vločkové námestie. V strede námestia sa nachádza veža a v nej je zvon z ľadu. Iba starostka vie na tom zvone zazvoniť tak, aby sa nerozbil. Bim, bom, bim, bom, tak znie zvon a ohlasuje príchod zimy. Všetky vločky sa celý rok tešia na toto zvonenie. Keď ho počujú, ihneď bežia na námestie. Toľko vločiek sa zrazu sa ponáhľa na jedno miesto! Vyzerá to ako veľká snehová metelica. Na námestí sa pekne zoradia a čakajú, koho si starostka tento rok vyberie. Je to dôležitá udalosť v živote každej vločky.

Starostka má pri sebe dlhý zoznam s menami, ktorý si píše celý rok. Najprv prečíta mená vločiek, ktoré boli celý rok poriadne a usilovné. Tie sa postavia na začiatok námestia. Potom prečíta mená vločiek, ktoré až tak neposlúchali. Musia sa zoradiť ako druhé. A na konci zoznamu sú tie, s ktorými boli celý rok samé starosti. Tieto vločky stoja na konci radu. Keď sú všetky mená prečítané, vločky zo zoznamu sa potom spolu so starostkou poberú na koniec mesta, ktorý je na samom kraji oblaku. Z neho je vidieť pekne až dolu na zem. Starostka vezme cencúľovú píšťalku a silno na nej trikrát zapíska.

Netrvá dlho a na kraj mesta spod mraku vykukne severný vietor. Vločky aj ľudia ho nazývajú Severák. Je veľmi chladný a silný. Keď dá vločková starostka pokyn, všetky vločky zo zoznamu mu zoskočia na chrbát. Vietor zafúka a už ho niet. Tak rýchlo sa ženie vzduchom, že až vločky z neho padajú na zem. Ľudia vtedy hovoria, že sneží. Najlepšie vločky zo zoznamu padajú na dvory, ihriská, kde sa s nimi deti celú zimu hrajú. Stavajú si z nich snehuliakov alebo robia gule na guľovačku. Tie menej dobré vločky popadajú na polia a kopce. Deti ich majú radi tiež, lebo sa po nich môžu sánkovať. Vločky, ktoré boli posledné na zozname, padnú na najhoršie miesta - ulice a chodníky. Tam zavadzajú, rýchlo sa zašpinia, lebo ľudia po nich chodia a odhŕňajú ich lopatami. To majú trest za svoje správanie vo vločkovom meste.

Pani starostka to všetko sleduje z vločkového mesta a je spokojná, akú nádhernú zimu sa jej podarilo vytvoriť. Vločky, ktoré ostali na oblaku v meste musia ešte vyrásť a zosilnieť, aby sa aj ony raz dostali na zoznam a snežili pre ľudí.