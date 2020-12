Kúsky z Vianoc v rozprávke #3/5 - O škaredej ozdobe

„Babí, babí”, vtrhli s krikom vnúčatá do obývačky. Starká stála v rohu izby pri stromčeku a s úsmevom ich vítala. Tento rok si povedala, že vnúčatá sú už dosť veľké na to, aby jej stromček vyzdobili úplne samé.

Deti niesli v náručí škatule plné nádherných dekorácií, ktoré ich rodiča so sebou pribalili na návštevu. S radosťou začali všetko vybaľovať a predvádzať babke. Čoskoro boli na zemi otvorené krabice plné zlatých gúľ, anjelikov, stužiek, mašlí, srdiečok. Babka nevychádzala z úžasu. Akoby do izby niekto vniesol poklad priamo z neba. Najprv dali všetci spolu na stromček svetlá a potom už nechala vnúčatá, nech si zdobia.

Keďže boli šikovné, onedlho bol stromček vyzdobený. Prežiaril celú izbu. „Hotovo,“ zahlásili vnúčatá, vytiahli mobily a babku i stromček si prestali okamžite všímať. Starká posmutnela. Spomenula si na časy, kedy ich ako bábätká nosila o Vianociach na rukách a oni rúčkami na stromčeku rozhojdávali ozdoby. Cítila sa, akoby sa časom odcudzili. „Čosi tu chýba“, povedala a z vrecka vybrala malú vianočnú guľu. Ale akú! Farba, kedysi zrejme červená, na nej bola vyblednutá, popraskaná, s nepeknými tmavými fľakmi. Babka ju hrdo zavesila na najvyšší konárik stromčeka a nevšímala si, ako sa tej guli vnúčatá smejú. Zvolala ich aspoň na sladké vianočné pečivo s čajom. Vnúčatá bez toho, aby odtrhli zrak od telefónu, vyšli za starkou z izby.

Stromček osamel.

„Čo si zač? “ spýtala sa starej gule zlatá pika, ktorá si hovela na vrchole stromčeka. Tým, že bola najvyššie umiestnená ozdoba, považovala samu seba aj za najdôležitejšiu. Bola presvedčená, že musí vedieť všetko o všetkých ozdobách. A hlavne o tejto škaredej guli, ktorá tu uprostred zlatej nádhery visela akoby omylom.

„Som červená vianočná guľa lásky” odvetila nepekná ozdoba. „Pochádzam z prvého vianočného stromčeka, ktorí ľudia mali v príbytku. Keďže nevedeli, čím ho ozdobiť, prišiel anjel a doniesol im šesť gúľ, šesť symbolov Vianoc. Ja som jedna z nich. Som na miestach, kde sa vytráca láska. Keď jej je málo, som aj ja bez farby.” Pika, anjeli, i ostatné ozdoby sa prestali pohojdávať na konároch a začali si viac všímať starú guľu. „A tých zvyšných päť ozdôb bolo akých?“ spýtala sa pika.

„Guľa šťastia bola zelená, guľa radosti žltá, guľa odpustenia strieborná, guľa pokory biela a guľa života modrá. Dlho sme boli spolu so sviečkami jedinými ozdobami stromčekov. Potom však ľudia chceli viac ozdôb, viac darčekov, väčšie a krajšie stromčeky, Prvá z nás sa stratila biela guľa. A potom postupne ostatné. Nahradili nás dekorácie z obchodov.“

Výzdoby na stromčeku mlčali. Uvedomili si, že o Vianociach vlastne netušia vôbec nič. Doteraz ležali v krabiciach na povale a vedia len, že ich úlohou je visieť, kým ich neskôr neuložia naspäť do krabíc. Nikdy riadne nerozumeli tomu, čo sa okolo nich počas sviatkov deje. Posmutneli. Napriek svojej kráse a novosti si pri starej ošúchanej ozdobe pripadali úbohé.

Otvorili sa dvere obývačky a do izby vošli rozveselené deti na čele so starkou. Spoločne sa smiali a objímali. Miesto mobilov mali v rukách album so starými rodinnými fotografiami a šálku babkinho čaju z byliniek, ktoré starká celý rok kvôli týmto spoločným chvíľam starostlivo zbierala a sušila. Na chvíľu sa zarazili, pretože stromček vyzeral akosi inak. Akoby prednedávnom povešané výzdoby vybledli a dali tak vyniknúť starej červenej guli, ktorá sa teraz žiarivo trblietala na celú miestnosť.